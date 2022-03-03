因應未來將進入「虛實整合」與「數位雙生」的網路新世界，中華電信2022年延續5G元年，擴大招募5G/B5G、AIoT 、AR/XR 、元宇宙、雲端/邊緣運算等新興科技智慧應用研發相關領域的校園人才。

中華電信董事長謝繼茂表示，2022年大力推動新世代網路轉型，積極推動行固網融合、雲網融合與智慧維運，藉由資源統籌運用與彈性調配，維運成本降低，大幅提升營運效能。打造國內最大影視平台及智慧生活圈、三大百億元新興業務和建構亞太資訊匯集中心。

謝繼茂強調，中華電信已轉型為客戶導向的ICT公司，員工是公司最重要的資產，該公司提供完整的職涯發展歷程，並結合系統性的發展設計，包含數位學習、推動職能培訓、培訓與業務發展結合和中高階儲備人才發展。另鼓勵員工積極創新、勇於當責，透過企業內部創業家計畫，藉由企業經驗、知識、通路與資金等支持，實踐員工創業夢想。

另外，中華電信近年積極推展海外新興業務，為培養國際性之人才發展，計畫性地培育國際化人才，經由外派海外輪調制度，人才可快速累積實戰經驗，培養專業能力迅速到位。

中華電信強調，該公司致力於打造一個富有新興網路創造力、科技力且安心的職場環境，讓每一位員工都能在此積極工作，樂享公司完整的福利制度與分享經營成果的績效獎金，共同打造國家5G/B5G/6G建設及技術與智慧應用的新境界。