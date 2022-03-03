台北市議員游淑慧稍早表示， 有家長會公告，因為內湖區停電所以無法蒸便當，考量許多區都停電可能無法叫餐，校方已經緊急請熱食部供餐，不午休，但11點後如果電來了，就可以正常蒸便當，讓她傻眼表示「連小朋友午餐都受到影響」。

松山、信義區議員擬參選人田方倫也指出，信義區有早餐店封口機故障，緊急用塑膠杯蓋替補。路上也看見多處號誌停電，目前北市交工處已前往查看。此外，台北市信義區虎林街的五分埔福德宮這兩天是土地公生，即便停電還繼續在敬拜。