全台灣規模最大、歷時最久、受害人數最多的環境汙染及工殤事件RCA案，受害者集合各領域眾人之力，一一突破制度限制通力合作提起訴訟求償，RCA員工關懷協會3日捐贈法律扶助基金會500萬元基金，，協助職災的受害者，讓未來有相同處境的台灣勞工，都能得到法律應有的權益。

RCA員工關懷協會杜津珠理事長表示，其實對於法扶只有兩個字要說就是感恩。從RCA污染事件爆發到現在二十多年來，感謝法扶的律師團丶學者專家，以及工傷協會的協助，關懷協會的會員才能發揮永不妥協的精神堅持到現在。今天回饋法扶會500萬元也不能完全表達關懷協會的感激之情，藉此希望把愛傳出去，幫助更多需要幫助的人。

代表法扶會接受捐贈的范光群董事長表示，本次舉辦記者會是為了表達對關懷協會的敬佩與感謝之意，並讓社會大眾知悉關懷協會的善行義舉。范光群強調關懷協會透過捐贈公益基金的方式將不僅只是協助弱勢勞工，而是能從制度上來改善環境污染、工殤等案件，讓被害者也可以是助人者。關懷協會的大愛與智慧，將為台灣的社會立下良好的典範。