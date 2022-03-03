一名鍾姓男子透過網路遊戲「極速領域」認識15歲少女，雙方成為男女朋友，但交往過程中。鍾男不斷要求她自拍自慰裸照垂給他，甚至洗澡時還要直播給他看，但兩人事後分手，少女疑似又結交新男友，鍾男得知後抓狂，竟恐嚇少女要將照片放上學校留言區，揚言「你會比明星紅」，法院依兒少性剝削等判他1年10月，可上訴。

根據判決書記載，鍾姓男子在網路遊戲「極速領域」認識一名15歲的女網友，2人相約於109年9月中交往成為男女朋友，至同年11月間分手。但鍾男於2人交往期間，要求少女自行拍攝全裸、裸露下體之猥褻照片以及全裸洗浴之猥褻影片讓他觀覽，少女答應後，自行以手機拍攝全身赤裸之猥褻照片傳給鍾男。

但兩人分手後，鍾男竟然以手機LINE通訊軟體傳送「你記得有一張，下體照你自慰完的照，我修一下，先修邊、「有奶有臉的，我修好看一點，壞人不是我喔，是被你男友逼的，你覺得我還要放給他看嗎？」、「關於你的肖像權，要經過你的同意，我有給妳機會道歉喔，我跟你說，每個人都有限度的喔，你那些照片我沒有想過要給誰看，那今天是不是妳很過分，12點以前沒道歉，1點可以去看○○高中（校名詳卷）學生留言區，你知道網址嗎？我去複製傳給你，乖，我跟你男友賭這把，可以吧？你會比明行紅，明星」、「我說過了，要玩就玩大一點，邀車好友一起看，哈哈，我都邀了」「在今日（午夜）12時在○○高中」等簡訊恐嚇少女。

少女在法庭上反駁，「我有拍裸照傳給鍾男，因他說要看，我就拍給他看，是沒穿衣服，全裸，他有教我擺POSE，如果不給他看，他會一直煩我，拍攝的時間我不記得了，而我在洗澡時，他也有要求我在全裸狀態下與他視訊。」

法官認為，鍾男明知少女為14歲以上未滿16歲，思慮未臻成熟，欠缺完足之身體自主判斷能力，竟為滿足一己私慾並對少女展開報復，先後對少女進行犯行，影響其身心、人格發展之健全甚鉅，因此判鍾男1年10月，可上訴。