全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全台今（3日）發生大停電事故，台南、屏東等南部地區影響較為嚴重，由於這兩年大規模停電事件頻傳，此次大規模停電已引發民怨。事實上，去年5月台灣一周內兩度大停電後，日媒就曾質疑，台灣老舊的基礎電力建設是否能夠維持經濟蓬勃發展，恐拖垮拖垮晶片業等關鍵產業。

去年5月接連發生513、517一周兩次大停電事故，且當時新冠肺炎疫情及缺水問題嚴重，當時日經亞洲評論就曾報導，台灣兩次無預警大停電雖然沒有對半導體企業造成傷害，但停電仍讓生產的連續性處在危險，而在全球晶片短缺的情況下，台灣維持生產至關重要，但停電引發外界對台灣老舊基礎電力建設的嚴重擔憂，質疑能否繼續維持經濟蓬勃發展。

報導指出，中央大學副校長、水資源專家吳瑞賢表示，台灣需要針對基礎建設進行規畫，「台灣需為基礎電力做未來30年到50年的長遠開發規畫，且不受政權交替的影響。」供水方面不僅需要相關措施節約用水，同時也需要增加蓄水設施滿足龐大需求。

報導提及，台灣經濟寫下逾10年來最佳表現，但前提是所有工業生產都需要保持不變，然而近期水及電力問題凸顯台灣基礎設施的關鍵漏洞，導致經濟發展上的擔憂。