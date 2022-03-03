因應未來將進入「虛實整合」與「數位雙生」的網路新世界，中華電信今年延續5G元年，擴大招募5G／B5G、AIoT 、AR／XR 、元宇宙、雲端／邊緣運算等新興科技智慧應用研發相關領域志同道合的同學，竭誠歡迎加入具百年穩健誠信基業仍持續創新科技的中華電信大家庭，攜手實現「智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者。」

中華電信董事長謝繼茂表示，2022年大力推動新世代網路轉型，積極推動行固網融合、雲網融合與智慧維運，藉由資源統籌運用與彈性調配，維運成本降低，大幅提升營運效能。打造國內最大影視平台及智慧生活圈、三大百億新興業務和建構亞太資訊匯集中心。

中華電信已轉型為客戶導向的ICT公司，員工是公司最重要的資產，我們提供完整的職涯發展歷程，並結合系統性的發展設計，包含數位學習、推動職能培訓、培訓與業務發展結合和中高階儲備人才發展。另鼓勵同仁積極創新、勇於當責，透過企業內部創業家計畫，藉由企業經驗、知識、通路與資金等支持，實踐同仁創業夢想。同時，本公司近年積極推展海外新興業務，為培養國際性之人才發展，計畫性地培育國際化人才，經由外派海外輪調制度，人才可快速累積實戰經驗，培養專業能力迅速到位。

中華電信致力於打造一個富有新興網路創造力、科技力且安心的職場環境，讓每一位同仁都能在此積極工作，樂享公司完整的福利制度與分享經營成果的績效獎金，共同打造國家5G／B5G／6G建設及技術與智慧應用的新境界。