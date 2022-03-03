台灣多個縣市今(3日)上午9時許突傳出停電，台電表示，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。經濟部長王美花和台電都表示，中北部地區預計中午以前可正常供電，南部中午開始陸續恢復供電。資深媒體人、中廣董事長趙少康稍早也在臉書發文直言，「政府能源政策錯誤，最後受苦的是所有人民。」

趙少康指出，今早爆發全台各地大停電災情，連台電官網都進不去，中廣台中霧峰以南也都出現停電災情，幸好還有臨時發電機支應，所以收音機播出應該可以維持正常。他說，政府能源政策錯誤，最後受苦的是所有人民，今天停電的不必回報，請回報有電的區域吧，唉。

對此有網友留言表示，「沒辦法呀！只能用愛發電啦」、「火車也停在半路動彈不得，好慘啊」、「看來政府又要我們自己用愛發電了！這應該是一場用愛發電的演習吧」、「沒水，沒蛋，沒電， 最基本的民生問題 公投結果會是這樣。只能自欺欺人，自求多福」、「何止能源錯誤」、「停電的頻率也太高，而且無預警的，不知道又要找啥說詞了」。

台電則是說明，事故發生當時系統備轉容量率達24.61%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電。目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能陸續啟動。中北部地區已陸續恢復供電，預計中午以前可正常供電，南部中午開始陸續恢復供電。