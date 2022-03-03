全台3日發生大跳電事件，部分科技廠生產受影響，如軟板廠台郡高雄廠、FCCL廠台虹。台虹表示，所幸正處傳統淡季，先前庫存水位也拉高，頂多微幅報廢及損失短暫稼動，對營運基本不影響。PCB廠瀚宇博、燿華，CCL廠聯茂，也有部分產線受到影響。

連接器、連接線廠方面，正崴土城總部有停電，不過沒有產線所以未受影響。萬泰科中壢廠、宏致、建通均受停電影響，宏致表示停電約一個半小時，收早已復電。

不斷更新》噩夢再襲 303全台大停電