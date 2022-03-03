全台跳電 部分PCB、連接器廠受影響 11:192022/03/03 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台3日發生大跳電事件，部分科技廠生產受影響，如軟板廠台郡高雄廠、FCCL廠台虹。台虹表示，所幸正處傳統淡季，先前庫存水位也拉高，頂多微幅報廢及損失短暫稼動，對營運基本不影響。PCB廠瀚宇博、燿華，CCL廠聯茂，也有部分產線受到影響。 連接器、連接線廠方面，正崴土城總部有停電，不過沒有產線所以未受影響。萬泰科中壢廠、宏致、建通均受停電影響，宏致表示停電約一個半小時，收早已復電。 不斷更新》噩夢再襲 303全台大停電 熱門股－宏致 放量收復半年線 權證星光大道－聯茂 伺服器需求佳 #台虹 #宏致 #燿華 #聯茂 #萬泰科 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明基材、聯茂 跌深反彈 04:102022/01/18 證券．權證 新產能挹注 聯茂2022看俏 04:102022/01/06 證券．權證 需求正向＋產能挹注 利多加持 FCCL廠樂觀看2022 04:102022/01/15 證券．權證 萬泰、台體大 簽署「運動防疫產學合作」備忘錄 22:452022/01/11 財經 元月常勝軍出列 漲勢可期 04:102021/12/26 財經要聞 台灣權王－雙鴻聯茂營運升溫 權證熱 04:102022/01/13 證券．權證 熱門股－萬泰科 伺服器產業續強 04:102022/01/14 證券．權證 權證星光大道－兆豐證券 聯茂 新產能開出唱旺 04:102021/12/24 證券．權證 權證星光大道－聯茂 訂單能見度高 04:102022/02/10 證券．權證 美系新品齊發 PCB廠吞補丸 04:102022/02/21 財經要聞 材料需求熱 CCL廠今年業績看俏 04:102022/02/14 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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