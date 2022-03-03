全台今早無預警大停電，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬直言，目前了解是台南龍崎的超高壓變電站發生電網事故狀況，將要求經濟部門、能源部門提出最高規格要求，若常常有這種無預警的電力狀況，會造成國人對電力的信心不足。

鄭運鵬表示，今早全台灣各地都有發生跳電的狀況，經過民進黨團向經濟部與台電公司了解，目前得到的資訊是台南龍崎超高壓變電站，有發生電網上的事故狀況，導致中、北部在電網的資源上，會有一些全國性的跳電狀況，民進黨團也請經濟部跟台電緊急處理。

他指出，因為現在是3月初，並不是最高溫的用電高峰，但是如果常常有這種無預警地、電網或人為上的電力狀況，會造成國人對電力的信心不足，民進黨團要求經濟部、台電要把所有該做的、能夠做到的完善服務都做到位，不要再有人為疏失，也不要再有不確定狀況。

鄭運鵬認為，這是經濟部跟台電一定要做的，也希望這種狀況不要再發生，造成國人對能源及電力提供信心上的不足，這個是要求，民進黨團也會對經濟部門、電力部門提出最高規格的要求。

他強調，立法院的各委員會將於下週開議，台電公司必須清楚說明這事的事件，包含在台北市、南部到底是電力端還是電網端的問題，都應該提出清楚且完整的報告，以昭公信，民進黨團也會要求經濟部跟台電做出最完整跟嚴謹的規劃，不能再發生這些狀況。