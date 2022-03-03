全國今天（3日）發生大停電，宜蘭縣曾停電戶數達6.1萬餘戶，範圍遍及宜蘭市、羅東鎮、五結鄉、冬山鄉、壯圍鄉、員山鄉等鄉鎮市，台電宜蘭營運處表示，11時10分全縣已復電。

全台大停電 宜蘭縣3.7萬戶停電
全台大停電 南科園區壓降一度跳電
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