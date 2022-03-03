Selina（任家萱）和前夫張承中離婚至今5年，雖然身邊友人積極幫她物色對象，但礙於年紀太小加上自己忙於事業，感情生活始終沒有下文，不過日前被拍到她跟一位眼鏡男親密勾手約會，最後還一起返回飯店，互動宛如熱戀中的情侶，Selina稍早也在instagram大方認愛。

大陸狗仔「YOUKU娛樂圈趙大明白」爆料Selina似乎有新戀情，目前人在上海的她，身邊疑似出現護花使者，從照片中發現有一名眼鏡男陪伴在身邊，先是陪她到超市購物，接著又到醫院做PCR檢測，只見Selina與男方聊天過程中，不時手舞足蹈，看得出來心情相當好，此外，她不僅親暱勾住男方的手，更輕靠在他身上，最後還一同返回飯店，互動宛如熱戀中的情侶，對此，Selina也在instagram發文：「女人四十一枝花，幸運戀情正萌芽，彼此珍惜同步伐，小情小愛請吃瓜，春暖花開，我的春天也來了」，證實自己正在熱戀中。

Selina被拍到親密勾手眼鏡男回飯店。（搜狐娛樂微博）

其實早在2019年時，Selina參加大陸真人秀實境節目《女兒們的戀愛》，就因為和小自己 11歲的張軒睿互動親密，傳出兩人「假戲真做」爆出姐弟戀，Selina還在棚內不避諱跟爸爸介紹：「這是我的男朋友張軒睿」，更在微博向男方告白寫下多達12次的「謝謝你」，張軒睿也轉發貼文寫下：「只要妳開心，一切都值得」，讓外界認為兩人是在隔空放閃。

不過，事後好姊妹田馥甄在Selina微博留言：「多多希望我能恭喜你們啊！啊啊啊啊啊啊～我入戲太深了」，間接證實純屬節目效果而已，也讓許多粉絲心碎不已。