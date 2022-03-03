宏碁智醫（6857）今轉至興櫃一般版進行交易，今早股價上揚逾半根停板，站上百元大關，盤中一度站上108元，創掛牌以來新高價。宏碁智醫專注人工智慧醫學影像判讀，以生技醫療業類別於2021年10月27日登錄興櫃戰略新版，今日轉至興櫃一般版進行交易；目前旗下AI輔助診斷軟體VeriSee DR已成功導入全台60家以上的醫療院所、含50%以上醫學中心、累積服務100000人次以上；同時，已於台灣、泰國、印尼及菲律賓等地取得FDA醫材許可證，並於越南及印度取得銷售資格。其中除台灣外，已於印度醫院落地，並在其他國家持續進行推廣中。

疫情加速全球數位化的發展，改變人類的日常生活，更提升對智慧醫療領域的重視及依賴，宏碁旗下宏碁智醫投入基於人工智慧之醫療器材軟體，VeriSee DR（AI輔助糖尿病視網膜病變診斷軟體）成功取得台灣、泰國、菲律賓、印尼等四個地區的醫療器材主管機關許可證，持續以AI醫療前進東南亞市場。宏碁智醫除推出VeriSee DR外，亦積極研發更多AI智慧醫療相關的應用，目前眼科AI軟體VeriSee AMD（老年性黃斑部病變）已在台進行臨床試驗中。

宏碁智醫主要專注於運用人工智慧及大數據進行醫學影像判讀，與醫學中心及國際醫療產業進行跨領域合作，持續針對智慧醫材軟硬體進行產品研發，盼將人工智慧完善融入醫療場域，協助醫護人員更有效的實現健康照護、疾病預防、提升醫療品質。

宏碁智醫去年全年營收為962.7萬元，年增849%。