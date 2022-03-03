盧布兌美元周三在莫斯科的交易中創下110盧布的新低，在其它交易平台則爬回到約100盧布。西方國家因烏克蘭入侵事件而實施的制裁，讓俄羅斯金融體系搖搖欲墜，盧布繼續承受壓力。

俄羅斯股市繼續處於關閉；債券交易則顯示出巨大的買賣盤價差，交易量幾乎為零。

盧布在莫斯科交易周三收盤跌4.5%，為106.02盧布，但稍早曾觸及110.0盧布的歷史低位。今年以來，盧布已經跌約30%，並遠低於戰事爆發前的70盧布正常水準。盧布兌歐元在周三跌2.5%，收在115.40盧布。

在俄羅斯以外的境外交易平台EBS平台上，盧布上漲6%，來到100盧布，在其它平台則上漲7.6%，為97.6盧布。

Quant Insight的美洲主管Colin Stewart說，誰知道明天會發生什麼，盧布太不穩定了。

俄羅斯對匯率疲弱的回應方式是提高利率一倍，基準利率來到20%，並且要求企業將它們8成的外幣營收轉為本國貨幣。

目前許多的國際公司也已經宣佈，計畫退出俄羅斯；而俄羅斯的信用評級正因為危機而面臨壓力。