全台灣各處從今天(3月3日)早上9點20分，發生無預警大停電，直到10月30分左右才陸續恢復，但是在台電公司的官網在早上10點電力仍未恢復時，備轉容量率燈號竟然還是供電吃緊的黃燈，顯然根本沒有反應真實情況。
著名省電達人、全台第1位認購綠色電價的環保講師黃其君先在在早上10點30分登上台電網站，顯示當時發電量僅有2155萬瓩，遠低於昨天同時段的2626.5萬瓩，理論上應該反應在代表供電餘裕額度的燈號，結果台電官網仍顯示「預估今日供電能力3351萬瓩」，所以僅是「供電吃緊」的「黃燈」，完全沒有反應事實。
後有網友分享在停電情況更嚴重的10點，利用手機連上台電官網並截圖，當時全台供電量僅2079萬瓩，更低於昨日同時間所需電力的2949萬瓩，但是燈號呢？仍是黃色！
台電備轉容量率燈號在這幾年已變更標準多次，想從數字中迴避限電可能的橘燈、紅燈，以及真的限電的黑燈，顯然無視台灣供電短缺的事實。
只用數字遊戲、大內宣口號標語去遮蔽正的電力危機，只會被現實狠狠的打臉。
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