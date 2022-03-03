大陸網友竟把俄羅斯（Russia）國家館商品「搬空」了。面對俄烏交戰引來各國激烈討論，但近來不少大陸網友選擇到俄羅斯駐華大使館唯一授權的電商平台「俄羅斯（Russia）國家館」購物，將店內的各類零食、茶葉「洗劫一空」，熱門商品甚至被買到顯示為預售商品，店鋪粉絲量也出現暴漲，光是單日增幅已超過了20萬人。

對於大陸網友的熱情，3月2日店鋪首頁出現了一則感謝影片。由俄羅斯聯邦總商會駐中國商業大使謝爾蓋‧百采夫表示，在當下這個艱難之際，感謝大陸朋友對俄羅斯和俄羅斯（Russia）國家館的支持，將會銘記這份深情厚誼，同時也呼籲中國朋友們理性消費。

據《陝西日報》報導，2021年5月在西安舉辦的第五屆絲博會楊凌示範區投資環境推介會上，「俄羅斯（Russia）國家館」作為俄羅斯駐華大使館唯一授權的線上官方電商平台在大陸某購物網站成功上線，由一家大陸公司負責營運。

根據觀察者網查詢後發現，目前這家店的線上頁面上，現貨僅剩洗衣精、清潔劑和酒類等產品，而各類零食、茶葉等都顯示是「無貨」的狀態。

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