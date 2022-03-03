意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）榮登科睿唯安（Clarivate）全球最具創新力之機構的年度榜排行榜，入選為2022年全球百大創新機構（Top 100 Global Innovator 2022）。全球百大創新機構榜單透過評估企業的創新成就，主要在創新連續性和創新程度的優異表現，為促進全球創新樹立標竿。

意法半導體擁有8400名研發人員，並與全球領先的實驗室、創新型新創公司和合作夥伴合作。公司創新辦公室專注於串聯新興的市場趨勢與內部技術，發現應用機會，保持競爭優勢，並在現有或新興技術領域維持領先地位。

科睿唯安產品長Gordon Samson進一步表示，「相較十年前首次公布的全球百大創新機構，今日的全球創新活動不僅數量更多、更多元，而且更複雜。2022年全球百大創新機構是追求創新卓越的典範。我們恭喜今年的百大企業，他們的創新力、執著和創造力正為世界帶來新的價值觀和獨創精神。」

2022年全球百大創新機構來自12個國家和地區。隨著全球創新模式的變化，創新評估方式的改善，全球百大創新機構的組成亦發生變化。科睿唯安分析師透過創新卓越為導向的資訊技術，經過數十億次計算，跨越數千個基線，在5000萬個創意中進行篩選，最終選拔出100家頂尖的創新機構。