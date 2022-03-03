全台大跳電，已影響全台行動通訊陸續傳出「當機」、手機打不通。據了解，行動通訊基地台仰賴電力供電，而基地台的電力在台電大停電後，僅能支撐30分鐘到4小時左右，因此，3日早上受到台電大停電衝擊，各家電信公司已陸續接獲來自全台各地傳出基地台當機。

業者表示，全台目前的行動通訊都受到影響，並以高雄、台南影響最大。各家業者已陸續向NCC呈報各縣市目前受影響的最新狀況。