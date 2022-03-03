303大跳電！行動通訊受影響 2縣市最嚴重 11:432022/03/03 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台大跳電，已影響全台行動通訊陸續傳出「當機」、手機打不通。據了解，行動通訊基地台仰賴電力供電，而基地台的電力在台電大停電後，僅能支撐30分鐘到4小時左右，因此，3日早上受到台電大停電衝擊，各家電信公司已陸續接獲來自全台各地傳出基地台當機。 業者表示，全台目前的行動通訊都受到影響，並以高雄、台南影響最大。各家業者已陸續向NCC呈報各縣市目前受影響的最新狀況。 全台大停電 台南市緊急開設一級災害應變中心 全台大跳電！沈榮津、王美花院會急離席 政院稍晚對外說明 #台南 #全台 #行動通訊 #陸續 #大跳電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台電低頻卸載全台大停電 桃園逾19萬戶停電 10:062022/03/03 生活 嘉義7萬戶受全台大停電影響 嘉義市已恢復供電 10:302022/03/03 生活 全台大停電 復電時間出爐！中部以北「中午前」 南部「 中午後」 10:512022/03/03 生活 俄烏開戰中全台竟大停電 國安高層急查 疑台南龍崎超高壓變電所故障 09:522022/03/03 政治 《半導體》停電突襲長科＊ 發電機降傷害 11:082022/03/03 財經 全台大停電行政院道歉 蘇貞昌指示經濟部儘速釐清肇因 11:292022/03/03 政治 全台大停電 台北市37件電梯受困案 10:132022/03/03 社會 全台大停電 南科園區壓降一度跳電 11:002022/03/03 財經 全台大停電 消防署統計電梯受困案多 11:062022/03/03 社會 全台大停電 台股急殺百點 萬八得而復失 11:192022/03/03 財經 全台又大跳電 台積電回應了 10:412022/03/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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