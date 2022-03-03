全台大停電引眾怒 朱立倫：民進黨不能再用愛發電

全台大停電引眾怒，一早陪羅志強徒步行腳到屏東的國民黨主席朱立倫也狠批，「民進黨用愛發電害全民」，用愛發電根本不可能，更強調現在不是「1450」講幹話的時候，不要汙衊國民黨，台灣真的缺電，請政府負責任站出來，好好解決能源問題。

朱立倫說，從高雄到屏東，一路看到勞工朋友喊說，停電很不方便，都不知道要怎麼工作，其實停電從北到南全民痛苦，而為什麼會造成這樣的痛苦？民進黨真的不能再用愛發電，一定要負責任地告訴大家，台灣的電真的不夠用！

他說，台灣供電不斷減少，但用電需求卻不斷增加，這是最簡單的算術問題，不是用騙的、唬爛的就能解決問題，而現在更不是「1450」講幹話的時候，台灣真的在缺電，請政府負責任站出來。

他提到，前幾天有好多中小企業都說，現在要申請建廠用電統統不准，因為用電量已經到達負荷的尖端，試問這樣的台灣要怎麼拚經濟、要怎麼生活？他強調，這不是唱衰，這是一個事實，是要理性面對、解決的，也請「1450」不要再以為汙衊國民黨、造謠生事就能解決問題，不可能用愛發電，請政府好好解決能源問題。