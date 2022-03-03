WTA巡迴賽里昂站，台灣女網好手詹皓晴與德國選手洛霍芙（Julia Lohoff）合作的女雙，在首輪以5比7、6比1、10比2逆轉勝，並晉級到8強，讓詹皓晴開心認為是種肯定。

這場比賽詹皓晴與洛霍芙首盤和對手曾互破發球局，加上該盤後段台德組合再度被破發而讓出首盤，不過次盤詹皓晴與洛霍芙調整過來，兩度攻破對手發球局，將比賽帶進搶十局分高下，已經打出氣勢的台德組合，拉開領先差距後順利收下勝利。

賽後詹皓晴表示，里昂站賽事成功打入8強，贏球對她來說就像是種肯定，證明一直以來的努力是值得的，但她也不會因此自滿，會持續努力，因為她更喜歡為了自己奮戰的感覺。

下一場詹皓晴與搭擋要迎戰2020年美網女雙冠軍組合德國謝格蒙（Laura Siegemund）／俄羅斯佐佛娜瑞娃（Vera Zvonareva ），詹皓晴認為是場硬仗，會竭盡所能地拚了。

其他台灣女將戰況，葛藍喬安娜在ITF巡迴賽瓜亞基爾站，單打次輪一度跨盤連下9局，以6比2、6比1擊敗墨西哥籍第7種子桑切茲（Ana Sofia Sanchez），晉級到16強；許絜瑜則在ITF巡迴賽聖多明各站，於32強賽6比3、3比6、6比3苦戰過關。