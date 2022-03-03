王品集團旗下「12MINI快煮鍋」，延續「石二鍋」平價、超值的理念，被網友喻為「平價小火鍋霸主」，宣布於台中公益路開出主打「外帶外送」的全新店型，減少內用席次、規劃TO GO外帶櫃台，同步推出新店限定優惠，3／13前加入官方LINE帳號輸入指定文字，即可獲得「肉品兌換券」一張，憑券免費加肉。

「12MINI快煮鍋」過往以「內用」體驗為主，但去年5月禁內用期間「疫外」成為外帶外送黑馬，創下單日賣破千鍋佳績，在王品集團外送營業額的榜單中，「12MINI快煮鍋」憑藉多元品項、合理價格、快速出餐的優勢，高達6家門店擠入前10名。

看準趨勢，「12MINI快煮鍋」催生主攻「外帶外送」的新店型，去年底由台北小巨蛋店打頭陣、試水溫，顧客反應超乎預期，營收突破設定目標，觀察營收表現，內用、外帶外送佔比約3：7，驗證品牌轉型策略成功，未來將以此型態積極展店。「12MINI快煮鍋」早在2020年就插旗台中公益路，順應市場變化，此次遷點至同一條路上、坪數更精巧的門店，調整為「外帶外送」新店型，但仍保留部分內用座位。

曾有網友在DCARD詢問「誰是平價小火鍋霸主？」，12MINI快煮鍋獲得眾多網友推薦，紛紛表示：「12MINI超級無敵中！好吃」、「推爆12MINI，一個禮拜可以去吃2-3次」、「12MINI很讚，還不用自己煮」。

最多人喜愛的「功夫沙茶鍋」採傳統汕頭火鍋作法，沙茶與各式海味乾貨煸炒後，注入高湯燉出濃郁沙茶香氣；「剝皮辣椒鍋」選用台灣在地青辣椒，與富含膠質的雞骨、雞爪一同熬煮，微辣甘甜；市面少見的「大漠孜然鍋」，孜然的特殊香氣是牛肉最佳拍檔，醇厚湯頭吸引一票忠實粉絲。更貼心的是，消費者可依個人喜好，選擇有九層塔花枝貝、起司魚豆腐、麻糬燒等火鍋料的「漿漿好」，或把火鍋料替換為美白菇、玉米筍等時蔬的「菜菜好」組合，打造專屬客製化小火鍋。