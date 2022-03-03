班西蒙斯(Ben Simmons)在交易截止日前被76人送至籃網，但目前他仍因背部傷勢無法出賽，此前據名記查拉尼亞(Shams Charania)表示，他有望在季後賽前回歸，但今天《ESPN》的謝爾本(Ramona Shelburne)更新了他的傷情，表示西蒙斯目前恢復緩慢，傷勢還有復發現象，能否在3月回歸還要再觀察。

Ramona Shelburne says Ben Simmons “had a little setback with the back injury.”



Woj on Simmons playing in Philly on March 10: “It’s not happening.” — Kristian Winfield #NFTAllStar (@Krisplashed) March 2, 2022

西蒙斯在上周被指出有背部傷勢，導致如今還未上演籃網處女秀，查拉尼亞一度認為他的狀況樂觀，在季後賽前復出機率大，不過經過謝爾本的報導，看來又增添變數，此外權威記者沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)表示西蒙斯很難在3月10日對老東家76人的比賽中回歸。

We all know the Sixers host the Brooklyn Nets next Thursday, March 10 at the Wells Fargo Center, but will we see Ben Simmons play in the game?



ESPN's Adrian Wojnarowski discussed today. https://t.co/YtkuihgUP6 — 97.3 ESPN FM (@973espn) February 27, 2022

溫霍斯特(Brian Windhorst)在節目上說：「經紀人瑞奇保羅(Rich Paul)告訴我他現在處於每周觀察名單，坦白講不接近回歸，甚至不知能否於3月復出。」照此說法看來，西蒙斯恐錯過例行賽，而今年季後賽將於4月中開打，目前籃網排第8，若無法搶下席位，西蒙斯可能整季泡湯。

Brian Windhorst reports that Rich Paul (Simmons Agent) told him that Ben is week to week not close & doesn’t know if he will be back for the month of March #NetsWorld pic.twitter.com/pg4UIONGWv — NetsKingdom 👑🗽 (@NetsKingdomAJ) March 2, 2022

西蒙斯本季在76人和球隊鬧得非常不愉快，參與練球態度消極，也不願意為球隊出賽，就算被罰款還是按兵不動，尷尬的是沒有他的76人本季靠恩比德(Joel Embiid)拿下佳績，證明球隊其實不太需要他，而到季中籃網哈登(James Harden)大喊「賣我」並表示想去費城，進而促成雙方交易。