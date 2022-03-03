班西蒙斯(Ben Simmons)在交易截止日前被76人送至籃網，但目前他仍因背部傷勢無法出賽，此前據名記查拉尼亞(Shams Charania)表示，他有望在季後賽前回歸，但今天《ESPN》的謝爾本(Ramona Shelburne)更新了他的傷情，表示西蒙斯目前恢復緩慢，傷勢還有復發現象，能否在3月回歸還要再觀察。
西蒙斯在上周被指出有背部傷勢，導致如今還未上演籃網處女秀，查拉尼亞一度認為他的狀況樂觀，在季後賽前復出機率大，不過經過謝爾本的報導，看來又增添變數，此外權威記者沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)表示西蒙斯很難在3月10日對老東家76人的比賽中回歸。
溫霍斯特(Brian Windhorst)在節目上說：「經紀人瑞奇保羅(Rich Paul)告訴我他現在處於每周觀察名單，坦白講不接近回歸，甚至不知能否於3月復出。」照此說法看來，西蒙斯恐錯過例行賽，而今年季後賽將於4月中開打，目前籃網排第8，若無法搶下席位，西蒙斯可能整季泡湯。
西蒙斯本季在76人和球隊鬧得非常不愉快，參與練球態度消極，也不願意為球隊出賽，就算被罰款還是按兵不動，尷尬的是沒有他的76人本季靠恩比德(Joel Embiid)拿下佳績，證明球隊其實不太需要他，而到季中籃網哈登(James Harden)大喊「賣我」並表示想去費城，進而促成雙方交易。
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