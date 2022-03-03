今天稍早(3/3)全台灣突然無預警大停電，影響範圍廣大，包含台北市、新北市、嘉義、高雄、台中等各地都傳出停電、跳電，連街上號誌都運作失常，造成交通混亂，還有不少人因突然停電被困在電梯內，消防隊疲於奔命，而美女主播吳宇舒卻在臉書發文，表示自己家好像是例外沒有停電，眾多網友都表示超羨慕。

在爆出全台無預警大停電後，吳宇舒立刻上臉書發文：「是不是此刻只有我家沒停電？」，猜測幸運躲過的原因，可能是「畢竟去年輪過兩次了啊？」，有網友也在底下留言，表示自己家去年也被停了2次，這回跟吳宇舒家一樣沒停電，釣出本尊回應：「看來真的是輪流的喔？」，但留言區更多的是回報災情的網友們。

「八三夭」霸天停電時打算出門，結果車庫門開不了，何如芸則是要出門得爬20樓樓梯打算冒險搭電梯。(取材自八三夭霸天、何如芸 Michelle Ho臉書)

而很多明星可沒有吳宇舒幸運，歌手魏如萱(娃娃)對於停電一頭霧水，但馬上恢復樂觀心態，慶幸還好現在不是夏天，只是網路變很慢而已；樂團「八三夭」貝斯手霸天則發文，透露他本來一早就打算外出，出門前一刻發現停電，本來還開心了一下想說沒關係反正他就要出門了，結果「拿了車鑰匙走到車庫發現……車庫鐵捲門還關著呢」。

女星何如芸在停電的第一時間也發文求救，表示自己打算外出，「請問電梯可以坐嗎？」，理由是不搭電梯的話「要走好久」，後來發現電梯間的燈有亮、電梯也顯示正常運作，直言「很想賭一把…水瓶的反骨又來了…20層樓…」，但眾人都勸她不趕時間的話，保險起見還是走樓梯吧，當作減肥；樂團「理想混蛋」的主唱雞丁(邱建豪)則是在官方臉書的相關發文底下留言，表示停電這一刻，他被困住的地方有點巧妙，是運作中的按摩椅，他解釋要脫困得把自己拔起來，「按摩椅捏下去的時候突然跳電，我現在真的被夾殺，哭笑不得祈求：「所以我是說電快來…」。

網紅「尊」停電時太餓只好走15樓下去拿早餐，最慘是他拿到手後得爬15樓回家吃。(翻攝自loserzun IG)

而最困擾的莫過網紅「尊」，住在15樓的他起床後開心點了早餐，正要下樓去拿結果停電，大樓電梯也跟著停了，「我現在被困在15樓下不去，我的早餐要涼掉了」，他原本想等電力恢復再去拿，但實在太餓，於是決定走下去取餐，全過程尊都用IG限動跟大家實況轉播，走到一半還自我打氣「還有10樓，加油啊玉恩」，等取得早餐時也累壞了，但更累的是，他得爬15層樓回家才能吃，哀號「真正的戰鬥現在才要開始，1樓爬回15樓！」，爬到13樓時已經眼神死，因為停電，吃個早餐真心累。