桃山瀑布步道藍腹鷴公鳥與母鳥與遊客相見歡。(周君蓓提供)

台中市和平區武陵國家森林遊樂區內的武陵吊橋去年底歷經重建工程，今年初橋身已大致完工並供通行，成為武陵森林遊樂區新打卡景點。東勢林區管理處指出，園區內桃山瀑布步道近期藍腹鷴活動頻繁，經常在遊客腳邊散步，進入繁殖季節，民眾有機會近距離觀察到公母鳥求偶行為。

武陵橋是往來武陵四秀及桃山瀑布的必經道路，為確保吊橋的通行安全，東勢林管處去年底開始著手吊橋重建工程，並在今年初已開放通行。

東勢林管處表示，新橋的設計亮點，包括改良了舊橋使用大面積木料面板而容易在多雨季節造成濕滑的缺點，將橋面板中央採用鋁格柵之鏤空設計，不僅增加止滑、排水功能，也可減輕橋體自身重量，並在鋁格柵每隔5公尺處穿插含彩晶玻璃的抿石子面板，在月光照射時產生微弱光點，增添橋面的美感，橋身整體並採用明亮素雅的配色，與山中季節性的紅花綠葉相當百搭，已然成為路過遊客必拍照打卡的新景點。

新武陵橋整體採用明亮素雅的配色，已然成為路過遊客必拍照打卡的新景點。(東勢林區管理處提供)

近期森林護管員巡視時發現，園區內桃山瀑布步道的藍腹鷴活動頻繁，經常在遊客腳邊散步，部分公鳥並出現聳頭立白、臉冠擴大求偶徵兆，預告即將進入藍腹鷴繁殖季節，遊客有機會可以近距離觀察到公母鳥的求偶行為。東勢林管處同時呼籲民眾遵守賞鳥五不曲：「不驚嚇」、「不引誘」、「不追逐」、「不破壞」及「不捕捉」。

東勢林管處表示，時值武陵年度櫻花盛宴，民眾於武陵農場賞櫻之餘，亦可順道前往武陵森林遊樂區桃山瀑布步道體驗豐富的森林生態，並一睹武陵橋的全新風采。