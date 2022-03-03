全台各地大停電，不少民眾受困在電梯中，消防與救護車不停在路上穿梭，民眾黨立委蔡壁如、賴香伶、士林北投擬參選人陳思宇召開記者會，質疑蔡政府宣稱供電穩定，但跳電與停電事件頻傳。（趙婉淳攝）

全台各地大停電，不少民眾受困在電梯中，消防與救護車不停在路上穿梭，民眾黨立委蔡壁如、賴香伶、士林北投擬參選人陳思宇召開記者會，質疑蔡政府宣稱供電穩定，但跳電與停電事件頻傳。（趙婉淳攝）

今天上午9時許，全台多縣市傳出停電消息。民眾黨立委蔡壁如質疑，去年513、517大停電後，經濟部旋即成立穩定供電專案小組，追蹤列管36項改善事項，至今未跟社會公布進度，蔡英文穩定供電淪為口號治國，呼籲經濟部長王美花應下台負責。

全台各地大停電，不少民眾受困在電梯中，消防與救護車不停在路上穿梭，民眾黨立委蔡壁如、賴香伶、士林北投擬參選人陳思宇召開記者會，質疑蔡政府宣稱供電穩定，但跳電與停電事件頻傳。

蔡壁如表示，蔡英文前天才跟工商團體會晤，針對2050年淨零碳排交換意見，蔡英文更當面向工商團體保證政府會穩定供電，未料「一保證就開始跳電」，前天下午竹科大規模電力降壓，今天全台各地傳出跳電或停電，蔡英文的穩定供電已淪為口號治國。

蔡壁如質疑，從2017年815大停電，到去年513、517大停電，每次一停電，經濟部都成立改善小組，找專家學者撰寫檢討報告，但問題解決了嗎？而經濟部長王美花，是否要兌現年初跟鴻海創辦人郭台銘打賭，全台大停電要請吃雞排的承諾？

蔡壁如批評，台電初步釐清稱是電網問題，備轉容量率為24.61％，前年行政院核定智慧電網總體規劃方案，投入785億，花費10年，更新全台電網，強化電網韌性，很可惜，台電願意捐給高雄壽山8千萬，卻不願加速解決供電與智慧電網的問題，成為民進黨不折不扣的選舉買票機器。

賴香伶指出，蔡英文總統上午和美國前國務卿蓬佩奧會面，因為跳電造成直播中斷，加上俄烏情勢引發恐慌，希望就事論事，台電應盡速調查還原真相，但她認為應不脫人為操作失誤、歲修排城、備轉容量率過低等問題。

不過，賴香伶痛批，若每次跳電都歸咎基層、歲修、設備，經濟部長王美花，口口聲聲稱台灣不會缺電，但今天卻發生跳電，執政團隊的效能真讓人捏把冷汗。陳思宇則指出，士林北投區今年至今月月跳電，強烈呼籲王美花、台電董事長楊偉甫下台負責。