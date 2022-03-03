台灣經濟研究院3日公布最新整體製造業景氣信號值，由110年12月13.73分，增加0.85分至111年1月的14.58分，燈號續為代表景氣持平的綠燈，連續4個月維持景氣持平，且1月分數高於去年12月，各細項指標分數表現僅1項略低於12月，顯示出目前製造業表現依舊穩健。

台經院認為，Omicron疫情對全球經濟的影響正逐步減低，各國已朝向與病毒共存方向發展，有利於出口為重的製造業廠商，在1月出口、外銷訂單與生產等指數續為雙位數成長下，推升需求、成本等面向指標表現。

台經院就111年1月份不同產業燈號的消長觀察，呈現景氣衰退的藍燈比重由110年12月的14.12％，降至1月的7.30％，低迷的黃藍燈由26.64％降至23.31％，持平的綠燈由38.96％減少至35.12％，代表景氣揚升的黃紅燈由20.29％降至15.88％，代表繁榮的紅燈比重則增加至18.38％。

然而，近期俄烏軍事衝突已造成全球金融市場波動的加劇，台經院指出，油氣能源、農工原物料、黃金及糧食等價格飆漲，為美歐通膨壓力與經濟復甦步伐帶來更多的不確性，會是影響今年全球經濟的重要黑天鵝事件，油金等農工原物料價格上揚加劇了全球通膨隱憂，我國製造業在去年高基期下，能否持續成長表現，有待觀察。