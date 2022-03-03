一名網友吃了某款古早味泡麵30年，以前他總是會將所有調味包一次倒入碗中，結果湯裡面就會出現勾芡未攪勻的結塊，直到最近他才學會正確泡法，應該先將油包、佐料包和麵體加熱水泡，在慢慢加入粉包勾芡，通通攪勻後再加醋調味。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》上發文說，他很喜歡一款肉羹麵的泡麵，一吃就吃了30年，但小的時候不懂事，每次都把所有調味包一次性往湯裡倒，結果就是湯裡面出現一坨又一坨結塊的粉，但當時他還覺得吃起來很滑溜，而毫不在意。

該網友表示，直到他長大以後，仔細研究了這款泡麵，才終於了解粉包的正確用法，沒想到一吃就吃錯30年。他也分享正確吃法，首先將麵體、調味油包與佐料包都放碗裡，然後加熱水泡3分鐘；接著再把粉包慢慢加入湯中攪拌勾芡；最後則是按照自己喜歡的口味加入適量的醋拌勻後即可食用。

老饕曝古早味泡麵正確吃法。（圖／翻攝自爆廢公社）

不少網友看完超有共鳴，這款真的很好吃，但拌粉包真的有技巧，弄不好常常就出現一坨坨的結塊。「「我每次泡也都是一坨一坨的」、「這款泡麵真的好吃！上班時常吃，但伴粉包好像有技巧.，常常攪沒散，最後湯裡面就變一坨一坨的，好鹹啊！」

另有內行網友則說，他研究出來最讚的吃法應事先放蔬菜包，然後加入熱水把麵體燙熟，接著再將勾芡用的粉包分次慢慢加入，而且邊加要邊攪拌，千萬不要心急一次加太多，因為可能會結塊，調好以後按照自己的口味加醋和油包，這樣弄出來的湯就很讚，吃完麵以後，還可以加點飯進去，就變成美味的湯泡飯。