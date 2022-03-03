環保署擬在今天公告「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，從AQI（空氣品質指標）＞200（紫色警戒）要求各縣市固定污染源降載減排，修正成AQI＞150（紅色警戒）時各縣市就要成立指揮中心、並且啟動如燃煤電廠、石化廠、鋼鐵冶煉廠、焚化爐等採行降載減排等等措施，並要求上風處縣市也要一併減排。

據環保署統計，截至今天為止，近2年來空污季（每年10月至翌年3月）中各縣市政府共成立179次地方指揮中心或局應變中心，台電共降載1927次、露天燃燒熱點巡查2878次、大型餐飲業稽查6414次、工廠稽查1655次等等措施。

環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡孟裕表示，此次修正該辦法包括降載減排門檻下修至AQI＞150就啟動，並依實際空污等級要求燃煤電廠、石化廠、鋼鐵冶煉廠、焚化爐等降載減排至前一日實際量的10％至40％不等，此外，也下修把AQI＞150時地方就應成立指揮中心、且若有9縣市成立指揮中心則中央就要成立指揮中心。

蔡孟裕提及，此次修正辦法也授地方增訂移動污染源應變措施。如在空污嚴重時可以限制二行程機車、老舊柴油車進入特定區域內，採取大眾運輸優惠措施、停車費加成等等。空保處科長蕭培元說，辦法今天上路後，要求地方政府應在1年內訂定相關措施並提報環保署核定。

蔡孟裕說，辦法也新增「上風協力機制」，當下風處縣市達到中級預警（AQI＞150）以上等級時，可以要求上風處且直接相鄰縣市共同進行應變作為，也新增健康防護引措施等等。

環保署指出，本次辦法主要為因應短期空品不良，規範行政機關採取應變措施，並通報民眾加強自我防護，以及要求公私場所協助降載減排以減緩空氣品質擔為主要目的，將有助於減緩並縮短空品不良影響。