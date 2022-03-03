蔡育輝呼籲政府「別只重視那些大企業的停電損失，也要重視中小企業的補償」。（蔡育輝服務處提供／張毓翎台南傳真）

3日上午全台無預警大停電，各地一片哀嚎，多處工廠生產線受影響；台南市議員蔡育輝說，以他們家設立的塑膠公司為例，每次無預警停電損失至少上百萬，台電補償卻僅幾千元，他呼籲政府「別只重視那些大企業的停電損失，也要重視中小企業的補償」。

蔡育輝指出，每次臨時停電中小企業損失慘重，在微利時代，一次臨時停電就讓盈收損失1成，許多中小企業都是如此，現在經常無預警停電，讓中小企業苦不堪言，但補償卻極少，讓他們「欲哭無目屎」。