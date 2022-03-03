無預警大停電 南市議員籲台電重視中小企業補償 11:482022/03/03 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市議員蔡育輝家族設立的塑膠公司，今天上午因停電，整個廠內一片黑漆漆。（蔡育輝服務處提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡育輝呼籲政府「別只重視那些大企業的停電損失，也要重視中小企業的補償」。（蔡育輝服務處提供／張毓翎台南傳真） 3日上午全台無預警大停電，各地一片哀嚎，多處工廠生產線受影響；台南市議員蔡育輝說，以他們家設立的塑膠公司為例，每次無預警停電損失至少上百萬，台電補償卻僅幾千元，他呼籲政府「別只重視那些大企業的停電損失，也要重視中小企業的補償」。 蔡育輝指出，每次臨時停電中小企業損失慘重，在微利時代，一次臨時停電就讓盈收損失1成，許多中小企業都是如此，現在經常無預警停電，讓中小企業苦不堪言，但補償卻極少，讓他們「欲哭無目屎」。 民進黨團批台電無預警停電 造成國人對電力信心不足 蔡政府執政已5次停電 鄉民怒罵：台灣已淪落後國家 #中小企業 #停電 #無預警 #補償 #重視 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 趕上全聯特價卻遇到停電 網崩潰：來不及吃啊 12:112022/03/03 生活 彰化11萬餘戶大停電 10點46分全數復電 電梯受困有兩件 11:362022/03/03 生活 全台大停電 台電網站仍是黃燈警戒 根本騙人 11:422022/03/03 政治 《半導體》停電突襲長科＊ 發電機降傷害 11:082022/03/03 財經 台電低頻卸載全台大停電 桃園逾19萬戶停電 10:062022/03/03 生活 停電眾星哀嚎！何如芸住20層樓賭一把搭電梯 美女主播揭有躲過原因 11:482022/03/03 娛樂 全台大停電 趙少康轟蔡政府：能源政策錯誤 11:232022/03/03 政治 全台大停電 南投7萬戶停電 1人電梯受困已獲救 10:152022/03/03 社會 全台大停電「博愛特區正常供電」民眾戲稱：兩個世界 10:172022/03/03 政治 全台又大停電！學者曝「能源轉型的代價」大停電將不斷上演 10:302022/03/03 生活 全台無預警停電 長科高雄廠先行疏散產線員工 10:562022/03/03 財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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