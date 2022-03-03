美光科技（Nasdaq：MU）今宣佈全球首款垂直整合的資料中心176層NAND固態硬碟（SSD）已正式送樣。為滿足高標準的資料中心工作負載需求，採用NVMe技術的美光7450 SSD能將服務品質（QoS）延遲控制在2毫秒（ms）或以下、多樣的容量設計和業界最多元的規格尺寸。

全新推出的資料中心SSD搭載美光獨步業界的NAND，包含176層儲存單元以及經驗證的CuA（CMOS-under-array）架構，實現超高效設計。透過垂直整合美光自有的DRAM、內部研發的系統單晶片（SoC）和相關韌體，此SSD將可助美光迅速回應市場上客戶需求，並支援強化的裝置安全。

7450 SSD在一般、混合、隨機工作負載中以99.9999％的服務層級皆可達到低於2毫秒的QoS延遲結果，這將可提升資料庫的效能，包含Microsoft SQL Server、Oracle、MySQL、RocksDB、Cassandra和 Aerospike等等。相較於 SATA SSD，美光7450 SSD的延遲降低將近50％，讀取頻寬則改善高達12倍。

相較於使用低加密標準或無標準的組織，對靜態和流動數據使用高加密標準的組織去年的平均資料外洩成本低出29.4％。美光SSD提供自我加密硬碟功能和Microsoft eDrive選項，有助於防護資料外洩，並根據特定的數據保護需求調整安全性。

美光的安全執行環境（SEE）也透過可實體隔離的專用安全處理硬體，提供更多資料保護功能。SEE透過使用專用記憶體、安全代碼以及安全性處理引擎大幅改進靜態數據的安全。

美光7450 SSD也支援合格環境的開放運算計畫（OCP）部署。OCP規格已形成蓬勃發展的生態系統，並建立了一套標準化方法，有助於降低整合複雜度並加速上市時間。

美光7450 SSD深受廣大客戶歡迎，目前已獲得眾多超大規模機構、資料中心客戶和主要OEM廠商認可。Meta硬體系統工程師Ross Stenfort表示：「藉由開放運算計畫Meta與產業領導者共同實現創新，推動次世代雲端進展。美光創新的7450透過支援OCP NVMe雲端的SSD規格，並在精巧的E1.S規格尺寸中提供8TB容量，大幅度地改善散熱和性能並簡化管理。」

英特爾技術計畫總監Jim Pappas表示：「隨著我們為滿足以數據為中心的工作負載需求不斷擴展性能，橫跨運算、記憶體和儲存的平台顯得至關重要，美光所推出採用PCIe Gen4規格的7450 SSD，即是推動平台進步所需的產業創新絕佳典範。」

AMD資料中心生態系統和解決方案部企業副總裁Raghu Nambiar表示：「對於現今延遲敏感的資料中心而言，提供更高的儲存性能勢在必行。AMD EPYC處理器憑藉每個處理器的高核心數領先客戶需求。我們和美光的合作旨在運用美光7450 SSD，充分發揮EPYC處理器性能及其QoS延遲，使資料中心的工作負載具高度應變和可預測性，並為客戶提供客製化的工作負載解決方案。」