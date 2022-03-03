全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全台3日上午大停電，對於是否是開關廠事故導致，台電興達電廠對此低調回應，興達電廠說，會將事故可能的原因彙整給台北總公司，由總公司發言。

台電興達電廠上午傳出爆炸事故，興達電廠人員說，此屬於謠傳，非真實。對於停電的原因，興達電廠僅回覆，這是機組跳脫導致。

記者走訪現場，外觀看似正常。