全台大停電原因？興達電廠低調不回應 11:562022/03/03 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台3日上午大停電，對於是否是開關廠事故導致，台電興達電廠對此低調回應。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光 訂閱影音： 中時新聞網 全台3日上午大停電，對於是否是開關廠事故導致，台電興達電廠對此低調回應，興達電廠說，會將事故可能的原因彙整給台北總公司，由總公司發言。 台電興達電廠上午傳出爆炸事故，興達電廠人員說，此屬於謠傳，非真實。對於停電的原因，興達電廠僅回覆，這是機組跳脫導致。 記者走訪現場，外觀看似正常。 全台大停電 柯文哲：缺電問題大家心裡有數 全台多處停電！台電揭主因：低頻動作產生 #興達電廠 #大停電 #低調 #導致 #台電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台又大停電！學者曝「能源轉型的代價」大停電將不斷上演 10:302022/03/03 生活 全台大停電 消防署統計電梯受困案多 11:062022/03/03 社會 影／興達電廠狂冒煙！驚人現場曝光 台電緊急回應 11:452022/03/03 生活 民進黨團批台電無預警停電 造成國人對電力信心不足 11:242022/03/03 政治 全台大停電 台南市緊急開設一級災害應變中心 12:262022/03/03 生活 全台大停電嚇爆 這檔不斷電概念股噴至漲停 10:162022/03/03 財經 全台大停電衝擊六輕製程 麥寮六輕：若產生火光是安全程序 10:442022/03/03 財經 全台大停電 鄭文燦：台電電網韌性必須要提高 11:372022/03/03 生活 全台大停電行政院道歉 蘇貞昌指示經濟部儘速釐清肇因 11:292022/03/03 政治 全台大停電 羅智強曝「紅綠燈都不亮」 釣出大票網友哀號：愛不夠 09:412022/03/03 政治 全台無預警停電 台電粉專遭出征 網看昨晚1貼文驚：先知 12:252022/03/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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