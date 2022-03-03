南韓36歲女星李多熙（이다희）擁有亮麗外表與出眾的氣質，加上176公分高䠷身材，使她自模特兒轉戰戲劇圈後大受歡迎，還被粉絲們封為「長腿姊姊」、「九頭身女神」。而近日接下精品代言人的她，在個人社群媒體上公開多張形象照，火辣的好身材立即引發網友熱烈討論。

穿搭風格一向百變的李多熙，在擔任模特兒時期就是各大精品的時尚寵兒，堪稱「精品帶貨王」，而這次她也特別在個人IG上曬出一組照片，為知名精品BURBERRY宣傳。在釋出的照片中，只見李多熙穿著新一季的黑色大衣並扣子全開，大秀內搭黑色BRATOP與長褲，使飽滿雙峰、性感水蛇腰與結實的腹肌曲線一覽無遺，加上她冷豔又高傲的表情，瞬間電暈一票網友，紛紛留言「姐姐實在太好看了」、「這身材真是完美」、「姐姐不能這麼辣」、「這組照片帥炸了」、「妳怎麼能這麼美」、「姐姐根本就是人間BURBERRY，實在太美了」，受到網友一致讚賞，吸引超過10萬人按讚。

事實上，李多熙自模特兒轉戰演藝圈後便以亮麗外表受到矚目，陸續在《需要浪漫》、《聽見你的聲音》、《秘密》、《推理的女王2》、《請輸入檢索詞WWW》、《L.U.C.A.:The Beginning》等戲劇中演出，演技備受肯定；接著又在綜藝節目中展現私下自然可愛的一面，使她圈粉無數，近期又在戀愛實境秀節目《戀愛即是地獄》中擔任主持人，並在節目中展現卓越的穿搭技巧而再度引發關注。