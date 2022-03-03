今（3）日又發生全台無預警大停電，台電粉專慘遭大批民眾洗板，值得關注的是，台電昨晚才發文提醒，看到路邊電線脫落或電桿傾斜，可撥打台電客服通報，讓網友聯想今日大停電，直言「真巧，這是預告今天會大停電嗎？台電是先知嗎？」

台電粉專昨（2）日晚間在臉書粉專《電力粉絲團》指出，在路變看到電線脫落或電桿傾斜等情況，除了撥打台電客服1911通報外，也可透過「台灣電力App」通報，並提醒民眾不要去撿拾或碰觸脫落的電線。

全台大停電後，網友湧入台電粉專留言，「真巧，這是預告今天會大停電嗎？」、「你這樣無預警停電，我一早的工作怎麼辦啊」、「誰的椅子又誤觸開關」、「經濟損失誰負責？」、「我無法想像夏天到來的時候」、「停電了，說好不缺電呢？」、「哈囉！上次停電，這次又停，上次只補償1元，這次要補償多少？當我們是乞丐？」

對此，經濟部長王美花表示，停電主要是興達電廠開關站發生事故，事故發生後就會影響到龍崎變電所運作，因為龍崎是與南部電廠有關係，所以造成停電，確定是興達電廠事故之後，就把興達電廠關閉並切開系統，其他部分就會陸續恢復電源，但需要時間，目前初步確定，北部會在中午前可正常供電，南部則是中午前陸續恢復。