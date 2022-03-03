前港姐冠軍陳茵媺2013年和雙料視帝陳豪結婚，生下兩子1女，陳茵媺外型甜美，還有34D傲人上圍，但她成為人妻後一度淡出螢光幕，不時透過IG分享近況，最近她分享自己化身「眼鏡娘」的美照，可見她黑框眼鏡上身，充滿OL的性感味，往下一看似真空沒穿，近看才發現有穿乳白色平肩小可愛，被讚是最辣人妻。

加拿大出生的陳茵媺年輕時為了學業一度放棄當模特兒的機會，2006年她回香港參加港姐比賽，一舉獲得冠軍和「國際親善小姐」獎，出道後以《畢打自己人》中的「陳寶拉」一角走紅，被譽為TVB當家一線花旦，2013年她與交往2年的陳豪定情結婚，2年後與TVB約滿一度宣布息影，2015年又參與賀歲電影《開飯啦！》復出。

陳茵媺穿透視裝。（圖／翻攝自aimeechan_official IG）

身為3寶媽的陳茵媺多年來始終凍顏有術，身材也維持的相當性感凹凸有致，今年情人節，陳茵媺首度曬出家中千坪豪宅真面目，可見她穿了紅色連身裙捧了一大束老公送的花，還有兒子親手畫的「To Mommy I love you」卡片，而她背後豪宅的無敵海景加夕陽更是驚人，令網友相當羨慕。

陳茵媺和老公生下3個孩子後，感情依舊甜蜜如初，3年前陳茵媺受訪，認為生了孩子不是婚姻的墳墓，更不是夫妻之間的第三者，就她而言，夫妻之道貴在經營，兩人平時都會預留兩人世界時間給對方，也約好每年都會空出一段時間安排兩人旅行，為兩人感情增溫。夫妻倆近日久違合體工作，陳茵媺還在IG曬出老公在化妝室的照片，甜蜜寫下：「那邊那個帥哥是誰？哦！這是我的丈夫，只可以是說，開心。」大秀恩愛。