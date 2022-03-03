瞄準親子客群，全台房間數最多的台北君悅酒店雙管齊下，除斥資百萬取得與英國Aardman阿德曼動畫公司授權，打造6間療癒可愛的笑笑羊主題房，也將在全球25個最佳旅遊城市推出引起美味旋風的Le Petit Chef 世界上最小的廚師，第三集「最強主廚養成計畫」搬進酒店裡，搶攻國旅周末出遊及四月兒童連假商機。

台北君悅酒店籌畫多時，斥資百萬取得與英國Aardman阿德曼動畫公司授權，首度公開六間療癒可愛的笑笑羊主題房，範圍包括館內18樓四間視野絕佳的101景觀客房，結合影集中的睡夢系列 (Sheep Dreams)打造「雲朵藍」、「幸運粉」、「繽紛星空」及「英式搖滾」充滿驚奇幸福的住宿體驗。

另外兩間則將18坪君悅套房分別改造為帶有活力運動元素的「冠軍系列」(Champion Sheeps)及充滿少女夢幻氛圍的「繽紛農場系列」(Farmyard Fancies)，套房賓客享嘉賓軒禮遇，房內亦免費加設兒童星空露營帳篷，於3月9日起至8月31日強勢推出「笑笑羊住房假期」，每房至多兩位12歲以下兒童免費住，訂購此專案房客住宿期間下午兩點至六點還可前往五樓「笑笑羊專區」體驗著色、黏土、拍照換禮物遊戲，提供家庭客層或喜歡新事物的年輕族群嶄新度假風貌，

除了住的有趣，更要吃得好！由比利時知名動畫公司Skullmapping製作發行，巡迴世界至今已於全球25個最佳旅遊城市推出引起美味旋風的Le Petit Chef 世界上最小的廚師，第三集「最強主廚養成計畫」自3月5日起至8月31日將於台北君悅酒店君寓3宴會廳全台獨家獻映，由執行總主廚陳萬欽率領宴會團隊精心設計五道式精品美饌，結合沈浸式主題影像視覺，透過栩栩如生的裸視3D科技與賓客互動，身歷其境感受藝術創作的絕美盛宴，午餐及晚餐時段供應，每場限量32位席次。

台北君悅總經理陳隆慶表示，歷經兩年多全球疫情的洗鍊，在國境尚未解封開放前，龐大的營運壓力持續推動著國際品牌飯店必須迅速決策，方能整合運行，自去年開放館內秘境停機坪大獲好評後，館內緊接著於三月份推出由凱悅總部與集團業主雙方支持響應的笑笑羊卡通主題房及Le Petit Chef世界上最小廚師等話題活動，期能觸及更多新的消費者目光，並為酒店首兩季全館營收較去年挹注15％以上成長。

陳隆慶表示，台北君悅酒店今年九月將邁入32周年，一系列值得期待的活動包括凱寓寵物野餐派對、世紀婚禮專案等正如火如荼籌畫中，館內團隊將以更有彈性的行銷思維，正面迎戰市場考驗。