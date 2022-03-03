美債殖利率跳升，能源和金融股反彈下，美股四大指數收高，台股今天呈現開高表現。不過，今天量能無法有效放大，並面臨月線反壓，且台電全台發生跳電，市場關注對產業影響，指數開高一度收復萬8，但盤中漲勢收斂，一度回測逼近17900點，預估今日成交金額約3100億元。

分析師指出，技術面來看，昨日回測5日線後獲得支撐，呈現價穩量縮，今天試圖突破月線，但量能不繼壓回再攻，短期均線仍無法有效扭轉，尤其月線持續下彎，成為壓力區。日KD今天略有交叉跡象，RSI指標維持在50以下空方區，技術面相對偏弱。櫃買指數相對偏強，已經站回季線以外所有均線上，內資資金仍在，短線中小跌深股具備反彈機會。

目前進入年報、2月營收及法說會公布期間，大型股表現仍將影響盤面，而跳電是否影響電子業產能，必須留意下午訊息。另外，俄烏之戰尚未停止，升息影響因素仍在，短期國際情勢也將左右台股表現。