儘管國際能源署（IEA）成員國從其戰略儲備中釋放了6000萬桶石油，但阻止不了油價的漲勢。部分銀行擔心多國將針對俄羅斯能源採取限制措施，因而拒絕融資，買家也不願意購買俄羅斯石油。WTI西德州原油來到112.2美元、上漲約1.2%，布蘭特原油則來到114.6美元。今早台股ETF中的期元大S&P石油(00642U)及街口布蘭特正2(00715L)股價連袂大漲。

期元大S&P石油創2018年11月以來新高價，而街口布蘭特正2則創2020年年元月以來新高。

瑞銀財富管理投資總監辦公室關心，能源斷供是否將破壞經濟復甦？到目前為止，雖然西方將俄羅斯大宗商品出口排除在制裁之外，但已採取的行動也正在產生影響，這從俄羅斯石油折價得到了印證。鑒於西方實施的制裁措施，俄羅斯大宗商品的買家會繼續減少。另外，限制與俄羅斯有關的支付的影響也不應被低估，隨著支付鏈的中斷及貿易融資枯竭，大宗商品供應鏈將受到不利影響。

瑞銀指出，不僅俄烏因素，大宗商品市場同時面臨庫存和閒置產能的挑戰。如果布倫特油價在兩個季度內升至125美元或更高，將導致全球經濟增長下降約半個百分點，通膨上升也將影響人們的消費能力。