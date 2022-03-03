開發金(2883)旗下凱基證券傳捷報，該證券獲得國際知名財經媒體Asiamoney（亞元雜誌）最新公布「2021年零售經紀商票選」，頒予「最佳本土券商、最佳研究券商、最佳企業訪問、最佳蘋果供應鏈研究」等四項殊榮。該獎項由2876家機構法人，共計5734名經理人及分析師，針對各券商進行票選，凱基證券的專業及全方位服務獲得業界高度評價。

凱基證券電子商務部主管鄭嘉慶表示，在數位金融時代，透過簡化線上開戶流程及提升開戶體驗與便利性，使得線上開戶數大幅成長235%，線上開戶佔比從10%成長至30%；並整合一站式交易平台資訊，促使電子交易金額占比從74.8%成長至82%，電子交易營收占比從66%成長至74%；並透過社群平台，如LINE官方帳號、FB粉絲團、YouTube頻道，以淺顯易懂的內容引導投資人建立正確的理財觀念，深獲投資人喜愛。

此外，凱基證券亞太地區的佈局極為完整，在台灣、香港、新加坡、泰國、印尼等地皆設有據點並擁有超過80位分析師團隊；凱基亞洲於年初延聘戴耀權先生擔任香港國際財富管理主管，即是借重其豐富的國際金融經驗，整合台灣以外的亞太地區國際財富管理業務，推動財富管理平台建置與客戶服務，以跨區域的交叉合作與量身訂製的財務諮詢與解決方案，成為亞太區財管服務第一品牌。

凱基證券財富管理副總經理阮建銘表示，凱基證券財管客戶數之年成長率高達三成，借券信託及金錢信託之資產規模為業界第一及第二，財富管理業務資產規模亦居業界領導地位。