加拿大央行周三升息1碼（25基點），為2018年10月以來首次調升基準利率，在加國通膨居高不下之際，此決議符合市場普遍預期。加拿大央行並表示，儘管俄國入侵烏克蘭引爆戰爭使經濟的不確定性增加，但加國仍需要進一步升息。

加拿大央行宣布利率從歷史低點0.25%調升1碼，至0.50%，並表示該央行將繼續進行其債券購買計畫的再投資操作。

由加拿大央行的貨幣政策會議打頭陣，市場可藉此一窺西方國家央行如何評估俄烏戰爭可能對其國家經濟增長與通膨前景造成的影響。

稍早前美國聯準會主席鮑爾在國會發表證詞時表示，基於通膨居高不下、經濟需求強勁，以及勞動力市場「非常緊繃」，聯準會需要在3月會議調升利率，但俄烏戰爭和俄國受到的國際制裁使經濟前景面臨高度不確定性，因此他傾向3月升息25基點。

Desjardins Group總經策略部門主管Royce Mendes表示，加拿大央行今天的升息，為數十年來影響最重大的緊縮周期邁開第一步。

加拿大央行在利率決定聲明中表示，俄羅斯無端入侵烏克蘭帶來重大的不確性性，原油和其他大宗商品價格已經飛漲，將加劇全球的通膨壓力。該央行並表示，近期的通膨估將超出1月時的預測。

加拿大1月年通膨率漲破5%，創下30年新高，並為連續第10個月超出加拿大央行設定之介於1%～3%的目標區間。

該國央行副總裁Timothy Lane日前即暗示3月可能升息。此前市場普遍預期該央行3月升息1碼，今年可能共將升息7次、每次調幅各為1碼。

加拿大央行並在聲明中表示，物價上漲變得更為普遍，所有核心通膨指標都在升高，通膨居高不下使長期通膨預期可能走升的風險持續升高。

該央行釋出的鷹派的信號，使4月會議再度升息的押注增加。 Monex Canada外匯市場分析師Jay Zhao-Murray表示，加拿大央行反覆提到通膨升高的風險，顯示該央行將在4月會議再度升息。此外，該分析師預期加拿大央行也可能自4月起開始縮減資產負債表。

加拿大央行周三亦表示，量化緊縮將「補強」升息效果。

周三加元兌美元上漲0.5%，報1.2675兌一美元，或一加元兌78.90美分，在G10國家貨幣中漲幅最大。大宗商品價格大漲，亦為加元帶來提振。加拿大股市S&P/TSX綜合指數上漲1.20%，報21255.64美元，創下2月16日來新高。