《經濟》大停電 王美花：北部中午前、南部午後陸續復電 11:592022/03/03 時報資訊 王逸芯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南部興達電廠事故，全台今早9點多上演大停電，目前確定是南部興達電廠開關場發生事故，經濟部長王美花表示，北部中午前可復電，南部中午後將陸續恢復供電。 台電說明，興達電廠今上午9時7分開關場發生事故，導致南部地區電力供需失衡，事故發生當時系統備轉容量率超過20%。 經濟部長王美花表示，南部興達電廠開關場發生事故，影響龍崎變電所運作，造成停電，經濟部與台電第一時間已成立應變中心，緊急處理。 至於何時復電，王美花表示，北部中午前可復電，南部中午後將陸續恢復供電。 全台大停電 台電宣布：台中全復電 《半導體》停電突襲長科＊ 發電機降傷害 #系統 #全台 #王美花 #復電 #興達電廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 303全台大停電 500萬戶停電、陸續復電 11:202022/03/03 財經 影／興達電廠狂冒煙！驚人現場曝光 台電緊急回應 11:452022/03/03 生活 全台大停電 復電時間出爐！中部以北「中午前」 南部「 中午後」 10:512022/03/03 生活 全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光 09:242022/03/03 生活 全台大停電 王美花曝「聽說碰了一聲」：500萬戶受影響 11:042022/03/03 政治 全台大停電 台北市37件電梯受困案 10:132022/03/03 社會 全台大停電 宜蘭縣全數復電 11:232022/03/03 生活 全台大停電衝擊六輕製程 麥寮六輕：若產生火光是安全程序 10:442022/03/03 財經 全台大停電 趙少康轟蔡政府：能源政策錯誤 11:232022/03/03 政治 303全台大停電 雙北138萬停電戶午前已全數復電 12:292022/03/03 財經 全台大停電 柯文哲：缺電問題大家心裡有數 12:282022/03/03 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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