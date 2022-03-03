南部興達電廠事故，全台今早9點多上演大停電，目前確定是南部興達電廠開關場發生事故，經濟部長王美花表示，北部中午前可復電，南部中午後將陸續恢復供電。

台電說明，興達電廠今上午9時7分開關場發生事故，導致南部地區電力供需失衡，事故發生當時系統備轉容量率超過20%。

經濟部長王美花表示，南部興達電廠開關場發生事故，影響龍崎變電所運作，造成停電，經濟部與台電第一時間已成立應變中心，緊急處理。

至於何時復電，王美花表示，北部中午前可復電，南部中午後將陸續恢復供電。