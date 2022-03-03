記憶體廠晶豪科(3006)去年獲利創高，EPS達17.76元四級跳，擬配息8元，現金殖利率達5%，法人預估今年營運將呈現逐季成長，EPS挑戰賺逾兩個股本，內資扮演超強推手，周四股價觸及176元漲停、創下七個月高價。

受惠5G、物聯網等應用持續增加，以及SDRAM和DDR出貨量穩定，DDR2和DDR3為出貨大宗，去年營業收入238.44億元，營業毛利87.16億元，營業利益58.75億元，稅前淨利59.80億元，本期淨利50.40億元，歸屬於母公司業主淨利49.76億元，基本每股盈餘(EPS)17.76元，較前年的3.85元成長4倍，且創下歷史新紀錄。

晶豪科首季是傳統淡季，受惠於利基型DRAM，2022年1月合併營收達16.96億元，年增3.9%、月減12.96%，仍寫下歷史同期新高。展望後市，由於韓國DRAM大廠持續將舊製程產能移轉至CMOS影像感測器(CIS元件)產線，利基型DRAM位元供給持續緊縮，使得系統廠開始大量採用客製化利基型DRAM設計以確保供貨，讓晶豪科得以搶下更多移轉訂單，當前訂單動能已經一路看旺到下半年，接單動能強勁。

而在晶圓產能方面，市場預估，由於晶豪科和晶圓廠皆已簽定長約，今年所能拿到的晶圓產能與去年相近，將透過製程轉換方式增加產出，晶豪科顆粒數約增加1到2成，法人預估晶豪科今年營運將呈現逐季成長，全年EPS可望明顯優於去年，挑戰賺逾兩個股本。

晶豪科110年度盈餘分配之現金股利每股8元，並於6月15日召開股東會日期，地點位於新竹市明湖路773號煙波大飯店二樓艾菲爾廳，股東會將改選董事。以周三收盤價160元計算，現金殖利率達5%。

晶豪科雖遭外資連3日賣超，但自營商卻連3日搶進，周三投信更湧現千張買超，激勵股價一舉站回所有均線之上；周四續大漲，一度漲停176元，衝上去年8月10日以來七個月高價，目前5日、10日線明顯上翹，盤中維持近7%漲幅。