彰化縣環保局已通知74大公私場所執行空汙自主管理或友善降載，並兵分多路、搭配使用高科技，1周內查獲4起違規情事。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

近日受東北季風挾帶境外汙染物影響，中部地區空氣品質達「橘色提醒」或「紅色警示」等級，彰化縣又陷入霧濛濛，彰化縣為了避免再度惡化空氣品質，環保局已通知74大公私場所執行空汙自主管理或友善降載，並兵分多路、搭配使用高科技，1周內查獲4起違規情事，依空氣汙染防制法加重裁罰70萬元。

彰化縣環保局長江培根表示，這波空品不良主要受境外汙染傳輸影響，為降低在地汙染累積問題，加強查緝縣內工廠是否仍有於空品不良期間違規操作情形，鎖定感測器監控常發生污染高值之熱區及時段，派員兵分多路加強稽查，並運用空拍機進行空中巡邏，提升機動性及擴大稽查範圍，空品不良期間，已分別查獲4件違規。

4起違規分別分布在埤頭鄉、和美鎮及線西鄉等，為科技材料廠未依許可逕行超量操作、營建工地、物料堆置防塵網未完全覆蓋，車行路徑粗級配厚度不足等缺失及預拌混凝土粒料堆置場運輸車輛未使用洗車設備致泥沙汙染路面等違法情節，環保局將依空氣汙染防制法加重處分，共計將處新臺幣70萬元罰款。

環保局除了要求74大公私場所執行空汙自主管理或友善降載，並協商中科二林園區、榮成紙業、力麗公司及力鵬公司等廠商配合降載減排、加強營建工地裸露地灑水及洗街作業。

目前中科二林及台76線已完成設置微型感測器，並於圍籬設置自動灑水系統，環保局亦出動空品巡邏車、空拍機及透過感測器等全面監控，遏止異常汙染排放情事，減緩空氣品質惡化。