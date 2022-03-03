屏東消防局指出，停電後共受理11件電梯受困案件，目前均已協助15人脫困，無人員受傷。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

全臺大停電2個多小時後，屏東33個鄉鎮有部分已復電，但截至上午11時50分，仍有21個鄉鎮處於停電中，停電戶數達19萬3015戶；另屏東消防局指出，因停電共計有15人電梯受困，幸都已脫困、無人傷亡。

臺電屏東區處指出，截至11時50分，已復電43萬4854戶，19萬3015戶仍處於停電中，停電區域包括九如鄉、內埔鄉、竹田鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、南州鄉、屏東市、高樹鄉、新埤鄉、萬丹鄉、新園鄉、萬巒鄉、潮州鎮、麟洛鄉、鹽埔鄉、長治鄉、恆春鎮、滿州鄉、車城鄉、牡丹鄉、枋山鄉。

臺電說，上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電，目前以用水力啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能陸續啟動，南部中午開始陸續恢復供電。

屏東消防局指出，停電後共受理11件電梯受困案件，目前均已協助15人脫困，無人員受傷。