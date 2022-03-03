303全台大停電，高雄巿長陳其邁10時趕赴災害應變中心坐鎮，並透過臉書持續更新災情，他另轉述，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，經台電搶修，南部已於中午開始陸續恢復供電。

陳其邁指出，今早9時7分台電因興達電廠開關場（類似電廠總開關）事故，導致高雄及全台各地發生大規模停電情形。

當下正進行晨會，他立即與其他首長討論應變作為，並指示9點半召開應變中心會議一級開設，自己也在10點抵達應變中心。

他在臉書也轉述，針對3日全台各地發生停電事故，台電說明，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。事故發生當時系統備轉容量率超過20％。

因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前正陸續恢復中。台電同仁已全力搶修修復，南部則中午開始陸續恢復供電。