今早全台大停電，台南市長黃偉哲緊急指示開設一級災害應變中心，台南多處因停電無法供水及一半的交通號誌受影響斷電。台電表示，據調查台南目前停電饋線83條，停電户數30萬2568户，中北部地區已陸續恢復供電，預計中午前可正常供電；南部中午開始陸續恢復供電。

今日台電因興達電廠事故導致全台大停電，台南3800處交通號誌中，約有1600處受影響斷電，斷線率42％；警方隨即動員所有線上警力，前往各主要路口協助交通疏導，也籲請民眾行經交通號誌不亮的路口，應減速慢行。

市府經發局表示，已第一時間掌握各工業區及市場的狀況，仁德、保安工業區全區停電；山上工業區廠協會、和順工業區部分廠商停電；總頭寮工業區沒有停電，目前沒有傳回災損，後續將持續追蹤。

台電表示，目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能陸續啟動，預計南部中午開始陸續恢復供電。台灣自來水公司在官網公告，停電關係，自今天上午10時至下午1時30分停水。停水範圍為台南市東區、中西區、永康區、北區、南區、安平區、佳里區、新營區、歸仁區。