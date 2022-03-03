國民黨不分區立委吳斯懷被安排進入立法院外交國防委員會，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今抨擊，國民黨說若有違法再法辦，「有違法當然法辦，還需要國民黨移送嗎？」要求國民黨公開說明為何甘願犯眾怒、引起輿情疑慮，也非這樣做不可。

國民黨立院黨團昨敲定各委員會名單，代表軍系的不分區立委吳斯懷確定進入外交國防委員會。鄭運鵬表示，當初國民黨提名吳斯懷進入不分區名單時就受到各界質疑，當時國民黨排除萬難把他留下來，看起來吳斯懷是國民黨非提不可的不分區代表，他也代表了國民黨的黨意。

鄭運鵬說，但在立法院前幾個會期，吳斯懷始終沒能進入國防外交委員會，如今卻被安排進去，代表國民黨一定有不得以的苦衷。問題是，看到吳斯懷過去在國防與兩岸的言論及索取的資料，都令人對他有高度疑慮，國民黨雖然說有違法再法辦，但違法當然得法辦，還需要國民黨移送嗎？

鄭運鵬說，國民黨必須對外說明，為何甘犯眾怒、輿情疑慮，也非這樣做不可；而民進黨方面，對於外交國防委員會的資訊、法案，也將進入高度警戒。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀表示，吳斯懷要進入國防外交委員會是他的權利，但在2020年時，國民黨為了消除疑慮不讓吳斯懷進入，難道現在疑慮已經消除了嗎？未來有關軍方的整備、資訊、預算，吳斯懷都有權利索取，國民黨的態度是如何，相信大家都非常疑惑。

林靜儀說，烏克蘭被俄羅斯入侵後，吳斯懷的看法也與國際不符。提醒國民黨，未來當吳斯懷再做出任何發言時，請國民黨別再說「這只是個別委員的言論」。