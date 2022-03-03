雄獅集團旗下欣傳媒，即起推出全新「女力俱樂部」招募計畫，預計號召100位熱愛登山、潛水、衝浪、跑步、單車、滑雪、瑜珈、健身，並擅於在社群媒體上分享的女性網紅，只要符合報名資格且簽約成為俱樂部的一員，不僅能獲得戶外活動體驗、成為欣傳媒的專欄作家及講師，隨著出境開放，還有機會飛到國外，成為戶外主題旅遊的代言人。

雄獅集團看準網紅經濟，欣傳媒成立了Xin KOL經紀團隊「欣人堂」，過去也曾舉辦過以在台老外為主軸的網紅招募，成功吸引約百位來自37國的外國人報名，最終評選並簽約了16位網紅，國籍包含土耳其、巴西、日本、匈牙利、捷克，並創立了Youtube頻道《老外在幹嘛》，運用雄獅集團的旅遊資源，幫網紅們洽談了金門、阿里山、澎湖、南投、台灣唯一美學觀光列車「鳴日號」等旅遊合作機會。

繼先前和「單車達人」魏華萱，以及推廣單車運動的最佳達人「夏美」合作，推出達人帶路等系列旅遊，深獲民眾熱烈的迴響下，欣人堂今年與有著「土耳其單車女神」美譽的舒舒（徐甘舒）簽約，並邀請成為「女力俱樂部」的活動代言人。舒舒中文在家鄉自學，為了練習發音來到台灣並愛上了這裡，決定放棄國籍，成為台灣人。雄獅集團長期投入強大的集團資源，致力於培育達人帶路運動主題旅遊，吸引了舒舒與欣人堂簽約，成為「女力俱樂部」的第一名成員，目前不僅推出「土耳其單車女神舒舒約騎@全台經典路線之羅馬公路一日遊」行程，由專業達人舒舒的帶領，一同在全程33.83公里的桃118線「羅馬公路」，體驗上、下坡、迂迴髮夾彎所帶來的考驗，未來也預計推出更多由舒舒帶路的單車行程，包含玩法豐富、更有趣的兩鐵列車行程。

欣人堂觀察到，如今是一個女力崛起的時代，透過各種運動找到內在力量，並在建立自信的過程中，更愛自已，因而決定規劃「女力俱樂部」的招募活動，號召更多喜愛運動的女性創作者加入，一同推動女力的美。