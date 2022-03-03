全台大停電，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬上午召開記者會宣布，民進黨今天響應蔡英文總統的呼籲，已捐助烏克蘭人1百萬元；同時，衛福部轄下的財團法人賑災基金會賑濟烏克蘭專戶，在今天上午9點半也啟動線上捐款，以方便民眾繼續捐款。

全台在今天上午大停電，民進黨今召開記者會，宣布台灣賑濟烏克蘭專戶的進度。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，自從烏克蘭遭俄羅斯侵略後，台灣政府官員陸續發起捐款1月薪資的行動，民進黨團也決定捐助烏克蘭人1百萬，以響應蔡英文總統的呼籲，彰顯台灣在世界有緊急危難的時候，不管是在日本還是非洲，台灣的善行義舉都很願意參加國際行動。

民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰表示，國際間正多方響應共同抵抗俄羅斯的侵略行為，台灣方面已透過衛福部轄下的財團法人賑災基金會，開設賑濟烏克蘭專戶，從昨天啟用到今天上午8點40分，已經募得2800多萬元，顯示台灣社會對支援烏克蘭有高度熱情與期待。

黃世杰強調，為了更方便台灣各界善心人士繼續捐款，該專戶於今天早上9點半也啟用線上捐款服務，希望能幫助烏克蘭。

黃世杰提醒，目前很多人利用這個善心進行詐騙，甚至已經有民眾差點到銀行匯款，事後發現是詐騙，希望熱心民眾若要幫助民主同盟的盟友烏克蘭，最好透過官方管道捐款，不要輕易相信臉書、交友軟體的訊息。若有各種醫療、物資、專長想要貢獻，也請跟官方外交管道聯繫，不要輕信網路上來路不名的招募，請量力而為，注意自己的安全。