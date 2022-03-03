連鎖餐飲集團王品(2727)看準外帶外送趨勢商機，旗下現煮小火鍋品牌「12MINI快煮鍋」催生新店型轉型試水溫，首家台北小巨蛋店反應超預期、營收突破設定目標，台中公益路店日前亦順勢遷點轉型新店型，未來將以此新型態積極展店。

王品2009年創立平價火鍋品牌「石二鍋」，迄今全台門市達74家。2018年看準單身經濟學商機衍伸出分支品牌「12MINI」，主打百元親民價就能享用多款現煮迷你小火鍋，近期更名為「12MINI快煮鍋」，目前全台門市11家。

王品指出，「12MINI快煮鍋」過往以內用體驗為主，但在去年5月三級警戒禁止內用期間「疫外」成為外帶外送黑馬，創下單日賣破千鍋佳績。在集團外送營收榜單中，「12MINI快煮鍋」憑藉多元品項、合理價格、快速出餐優勢，高達6家門市擠入前10名。

看準此外帶外送趨勢，王品針對「12MINI快煮鍋」催生主攻「外帶外送」新店型，去年底由台北小巨蛋店打頭陣試水溫，顧客反應超乎預期、營收突破設定目標。進一步觀察營收表現，內用、外帶外送占比約3：7，驗證品牌轉型策略成功，未來將以此型態積極展店。

在試水溫的台北小巨蛋店首戰告捷後，王品2020年開出的「12MINI快煮鍋」台中公益東興店，亦跟進順應市場變化遷點，於同條路上開出坪數更精巧的門市，減少內用座位席次、規畫TO GO外帶櫃台，調整為主打外帶外送新店型。