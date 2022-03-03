聯準會主席鮑爾在國會進行半年一度的貨幣政策報告時表態他支持在3月會議上升息1碼，緩解了投資人對於美國央行將急速升息以抑制通膨的擔憂，隔夜美股全面大漲，道瓊指數飆升近600點，標普500指數漲近1.9%，受此提振，周四香港股市上漲，目前恆生指數漲0.44%，為22441.0點。國企股(H股)漲0.18%，為7893.79點。投資人持續觀望俄烏局勢和科技股大跌，使大盤漲幅受抑。

恆生科技股大跌1.52%。汽車之家跌9.68%，跌幅最大，其次為金山軟件跌8.5%、明源雲跌8.46%。攜程集團漲逾10%，表現最佳，其次為同程旅行上漲5.4%。

受原油、鋁等大宗商品價格大漲激勵，以及中國動力煤連漲4天，價格直逼近一個月高點，能源股、煤炭股與金屬股持續受到追捧，中海油目前漲3.7%，再創1年來新高。兗礦能源漲6.1%、中鋁漲逾5%、神華漲逾4%、兗煤澳大利亞飆漲15%、中煤漲逾5%、首鋼資源大漲逾10%、易大宗漲逾6%。

美國債息大漲，帶動銀行股反彈，匯控漲逾3%。

中國航空業將自3月5日起調漲燃油附加費，航空股和機場股全面走高，南方航空和國航漲逾5%、東航漲4.8%、國泰漲4%、首都機場漲逾4%、美蘭空港大漲近7%。