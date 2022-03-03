半導體測試介面廠穎崴(6515)2021年第四季營運強彈創高、2022年1月營收持穩高檔、動能維持暢旺。由於5G及高速運算（HPC）等應用需求與日俱增，公司看好今年營運可望逐季走揚，對全年營運樂觀看待。

穎崴股價1月底下探342元後止跌回升，2月中觸及422元，惟隨後受大盤拖累急跌，2日下探352.5元、4天急跌逾16％。今（3）日開高後在買盤逢低敲進下放量飆升9.64％至398元，截至午盤仍維持逾9％漲勢。不過，三大法人本周迄今持續賣超184張。

穎崴雖因貿易戰影響客戶需求，2021年前三季合併營收年減15.07％、稅後淨利年減達39.3％。不過，隨著新客戶及新產品布局回穩，營運動能自第三季起顯著回升，並在第四季展現報復性強彈，帶動全年營運衰退幅度大幅收斂。

穎崴去年第四季合併營收9.44億元，季增達25.17％、年增達51.76％，毛利率、營益率分別跳升至48.57％、29.44％，使稅後淨利2.36億元，季增達95.83％、年增達99.79％，每股盈餘（EPS）達7元，締造全數改寫新高的「五高」佳績。

合計穎崴去年全年合併營收創28.87億元次高，僅年減0.77％，毛利率創41.88％次高，營益率20.5％則為歷史第三高。稅後淨利4.86億元、年減8.35％，每股盈餘14.46元，雖為近3年低點、仍創歷史第三高。董事會決議擬配息11元。

受惠新客戶及產品布局效益顯現，訂單需求明顯增加，穎崴2022年1月自結合併營收3.14億元，月增達13.57％、年增達57.85％，創同期新高、歷史第四高，動能持續暢旺。公司看好今年營收可望逐季走揚，對全年營運樂觀看待。

穎崴先前法說時指出，受惠5G及HPC等應用，市場對高速、高頻的高階測試治具需求與日俱增，美系大客戶產品多屬高階應用，毛利與產品均價（ASP）較高，配合台灣智慧手機應用處理器（AP）客戶逐步穩定出貨，今年營運將更關注客戶結構與產品組合。

法人認為，雖受淡季工作天數較少影響，穎崴首季營收估較去年第四季高峰略降，但在美系及台系客戶需求穩健挹注下，仍可望持穩高檔水準。在美系客戶推出新品、新款5G手機持續推出帶動下，看好穎崴今年營收可望恢復雙位數成長動能、獲利亦將重返成長軌道。